Nieuwe films op Netflix: Cocaine Bear, Wicked Little Letters en Dungeons & Dragons

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: Hannah Hoekstra vermoord door een beer, obscene brieven aan Olivia Colman en de dievenbende van Chris Pine.

Cocaine Bear (2023)

Acteurs: Keri Russell, O'Shea Jackson Jr., Christian Convery

Regie: Elizabeth Banks

Mensen die teleurgesteld achterbleven na het kijken van Deep Fear - de film over haaien die onder invloed raken van cocaïne probeerde een vrij serieuze misdaadthriller te zijn - kunnen wellicht beter terecht bij het compleet gestoorde Cocaine Bear. In de komische horrorfilm van Elizabeth Banks - met 21 Jump Street-makers Phil Lord en Christopher Miller als producenten - wordt de krankzinnige premisse namelijk volledig omarmd. Het (heel, heel, heel erg) losjes op ware feiten gebaseerde verhaal draait om een zwarte beer die zich te buiten gaat aan een lading coke van een in de bossen te pletter gestorte parachuterende drugskoerier. Eén van de bekende namen in de cast is Keri Russell (The Diplomat), maar ook Hannah Hoekstra (De Ring) vertolkt een bijrolletje als één van de eerste slachtoffers van het beest. In een recent interview vertelde ze over Cocaine Bear: 'Ik heb ’m met een club vrienden gezien, stoned, met snoep en popcorn. Zoals het hoort bij zo’n film.'

Wicked Little Letters (2023)

Acteurs: Olivia Colman, Jessie Buckley, Hugh Skinner

Regie: Thea Sharrock

Na The Lost Daughter, waarin ze hetzelfde personage speelden in verschillende perioden van haar leven, herenigden actrices Olivia Colman (The Crown) en Jessie Buckley (I'm Thinking of Ending Things) voor de verfilming van een erg bizar waargebeurd verhaal. Het zwartkomische drama speelt zich af in de jaren twintig en volgt de conservatieve oude vrijster Edith (Colman), die op een dag met obsceen taalgebruik gevulde brieven begint te ontvangen van een anoniem persoon. De verdenking valt al snel op haar vulgaire buurvrouw Rose (Buckley), die vervolgens voor het gerecht wordt gesleept. Agent Gladys Moss (Anjana Vasan, nu te zien in het tweede seizoen van We Are Lady Parts) twijfelt echter of ze wel schuldig is - tot groot ongenoegen van haar superieuren. Wicked Little Letters weet op geslaagde wijze creatief gevloek te combineren met mysterie, en zegt tevens iets over de wereld van nu waarin mensen zich verschuilen achter een online-alias terwijl ze elkaar in de comment-sections verrot schelden.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)

Acteurs: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page

Regie: Jonathan Goldstein en John Francis Daley

