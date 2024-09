We Are Lady Parts S02E01: Welkom terug dames!

© Peacock / Channel 4 / Working Title Television

Punkmoslimmeidenband Lady Parts heeft nog niets aan hart en humor verloren.

Het was een magische zomer voor Amina (Anjana Vasan, Wicked Little Letters). Niet alleen heeft ze net haar doctoraat gehaald in microbiologie, ook de punkmoslimmeidenband waar zij de leadgitaar in speelt doet het goed. In een aftands Volkswagenbusje toerden ze heel Engeland door en ze hebben nu zelfs een schare aan echte, menselijke fans. Dat Amina niet meer de neiging heeft om bij ieder publiek optreden haar hele maaginhoud op het podium te legen, is natuurlijk ook mooi meegenomen.

Kortom: Amina zit midden in haar ‘villain era’, haar schurkenfase; ze blaakt van zelfvertrouwen en laat niet zomaar meer over zich heen lopen. Iets dat ook Ahsan (Zaqi Ismail), de broer van één van Amina’s bandleden, op een positieve manier is opgevallen. Helaas komt deze realisatie net nadat Amina zich erbij heeft neergelegd dat zij en Ahsan altijd alleen vrienden zullen blijven.

Het is fijn om eindelijk weer terug te zijn bij de eigenzinnige dames van de moslimpunkgroep Lady Parts, met zijn frisse zelfverzekerde humor en zowel ijzersterke als hilarische songteksten. Ditmaal biedt Amina’s baas inspiratie voor een girlpower anthem (‘Jimmy at mijn yoghurt en hij zette het terug!’). Wanneer de band ontdekt dat een andere meidengroep, genaamd Second Wife, furore maakt met covers van hun originele liedjes staat drummer Ayesha (Juliette Motamed) al met de hooivorken klaar maar predikt basgitarist Bisma (Faith Omole) juist zusterschap. Er moet toch ruimte zijn voor meer dan één Britse moslimmeidenband? Zangeres Saira (Sarah Kameela Impey) houdt de blik strak op het einddoel gericht: het uitbrengen van hun eerste album.

Maar de grootste troef blijft toch Anjana Vasan, die eerder dit jaar ook al indruk maakte in de aflevering Demon 79 van Black Mirror. Dat ze een geniale maar ook kwetsbare fysieke comédienne is wisten we al van het eerste seizoen; nu blijkt ze ook nog eens een geweldige countryzangeres te zijn (ze heeft zelfs al een soloalbum op zak). Is er iets dat Vasan nìet kan? Wij hebben het nog niet gezien.