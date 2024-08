The Diplomat: tweede seizoen verschijnt in oktober op Netflix

Het tweede seizoen van de serie The Diplomat met Keri Russell (The Americans) is vanaf donderdag 31 oktober te zien op Netflix. Dat maakte de streamingdienst vandaag bekend. De politieke thriller volgt de Amerikaanse Kate Wyler (Russell), die als ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk komt te werken, waar ze een grote internationale crisis probeert in te dammen. Rufus Sewell speelt haar (bijna ex-)echtgenoot Hal, zelf ook een geslepen politiek strateeg. In de finale van het eerste seizoen ontdekte Wyler wie verantwoordelijk was voor de aanslag op het Britse oorlogsschip en in het tweede seizoen moet ze dit zien te bewijzen. Ondertussen krijgt ze ook te maken met de komst van de Amerikaanse vicepresident Grace Penn, die gespeeld wordt door Oscarwinnares Allison Janney (I, Tonya). Het tweede seizoen is wederom afkomstig van showrunner Debora Cahn, die eerder werkte aan Homeland en The West Wing.