Nieuwe films op Netflix: Alles op tafel, Best Sellers en Land Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Martijn van Gelder / Millstreet Films

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen op een rij. Deze week: Michael Caine als knorrige schrijver, een etentje bij Linda de Mol en Robin Wright in de wildernis.

Best Sellers (2021)

Acteurs: Michael Caine, Aubrey Plaza, Ellen Wong

Regie: Linda Roessler

© Screen Media Films

Komisch drama dat Michael Caine maakte in de nadagen van zijn carrière, voordat hij in 2023 afscheid nam van de filmwereld met het ook nog altijd op Netflix te bekijken The Great Escaper. Best Sellers volgt de jonge Lucy (Aubrey Plaza uit Parks and Recreation), die op zoek gaat naar een manier om de door haar geërfde uitgeverij van haar vader weer financieel gezond te krijgen. De misantropische Harris Shaw (Caine) is wellicht haar verlossing: de ooit legendarische auteur blijkt nog een laatste boek bij haar te moeten publiceren. Uiteindelijk gaat het duo op reis om de roman te promoten, waarbij Lucy de nodige moeite heeft om Shaw in het gareel te houden. Het verhaal van Best Sellers (politiek incorrecte oude man en vasthoudende jongeling maken elkaar betere mensen) is overbekend, maar Caine en Plaza weten binnen die formule de aandacht redelijk te houden. Het is alleen jammer dat het scenario van de film nergens echt weet te verrassen.

Alles op tafel (2021)

Acteurs: Linda de Mol, Peter Paul Muller, Lies Visschedijk

Regie: Will Koopman

© Martijn van Gelder / Millstreet Films

De doorstart van Gooische Vrouwen was een enorm succes (Videoland werkt nu aan nog eens twee seizoenen) en deze week werden Netflix-kijkers getrakteerd op een film die afkomstig is van dezelfde makers: Alles op tafel werd geregisseerd door Will Koopman en geschreven door Frank Houtappels en rollen zijn er voor Linda de Mol, Peter Paul Muller en Lies Visschedijk. De invalshoek van de tragikomedie: zeven vrienden organiseren een dinertje, waarbij Margot (De Mol) met het gewaagde voorstel komt om iedereen gedurende de avond mee te laten kijken en luisteren naar alles wat er op hun mobieltjes binnenkomt. En dat blijkt een aardige katalysator voor een steeds hoger oplopende onderhuidse spanning, waarbij het verhaal lekker uit de bocht vliegt. Verder zijn er in deze remake van het Italiaanse Perfetti Sconosciuti ook rollen weggelegd voor Eva Crutzen (Bodem) en Oogappels-coryfeeën Ramsey Nasr en Aiko Mila Beemsterboer (Ferry 2).

Land (2021)

Acteurs: Robin Wright, Demián Bichir, Kim Dickens

Regie: Robin Wright

© Focus Features