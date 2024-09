Gooische Vrouwen: trailer voor het zesde seizoen onthuld

Vandaag werd de trailer voor het zesde seizoen van Gooische Vrouwen vrijgegeven. De nieuwe reeks is vanaf zondag 27 oktober eerst wekelijks te zien bij Videoland (met op de premièredag twee afleveringen) en is vervolgens vanaf zondag 10 november tevens iedere week te volgen op SBS6. In de eerste aflevering kijken de vrouwen reikhalzend uit naar de nieuwe expositie van Anouk (Susan Visser), die erg belangrijk voor haar is. Achter de schermen is het leven van haar vriendinnen echter een stuk minder rooskleurig: Cheryl (Linda de Mol) en Martin (Peter Paul Muller) zitten nog midden in een moeizame scheiding, terwijl Martins muzikale carrière ook nog eens in een diep dal verkeert. Claire (Tjitske Reidinga) waagt zich aan een nieuwe date, met rampzalige gevolgen. En Roelien (Lies Visschedijk, binnenkort ook te zien in Nemesis) raakt ondertussen verwikkeld in een felle burenruzie, die veel verder escaleert dan ze had voorzien. Wanneer iedereen vervolgens samenkomt op Anouks expositie, barst de onvermijdelijke bom en wordt duidelijk dat niet alles is wat het lijkt.