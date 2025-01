Gooische Vrouwen: twee nieuwe seizoenen in de maak bij Videoland

De komische dramaserie Gooische Vrouwen is met twee seizoenen verlengd. Het nieuws werd vandaag bevestigd door RTL. Wanneer de nieuwe afleveringen zullen gaan verschijnen is nog niet bekend. Gooische Vrouwen kreeg oorspronkelijk vijf seizoenen die van 2005 tot 2009 te zien waren op televisie, maar vorig jaar keerde de serie terug met een zesde seizoen dat eerst in première ging bij Videoland en daarna op televisie te zien was bij SBS6. Na het eerste einde van de serie in 2009 verschenen er ook nog twee bioscoopfilms. Gooische Vrouwen volgt de levens van een viertal vriendinnen uit Het Gooi, gespeeld door Linda de Mol, Tjitske Reidinga, Susan Visser en Lies Visschedijk. Visschedijk werd destijds aan de cast van Gooische Vrouwen toegevoegd als vervanger van Annet Malherbe, die de serie met ingang van het vierde seizoen verliet.