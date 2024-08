Nieuwe films op Netflix: The Great Escaper, Scream VI en The Flash Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: het afscheid van Michael Caine, Ghostface in New York en Michael Keaton terug als Batman.

The Great Escaper (2023)

Acteurs: Michael Caine, Glenda Jackson, John Standing

Regie: Oliver Parker

Komisch drama waarmee Michael Caine (The Dark Knight) op een meer dan waardige manier afscheid kon nemen van zijn carrière: een maand na de release van de film liet hij weten met pensioen te gaan, omdat hij voor zijn spel werd overladen met goede kritieken en zich niet kon voorstellen ooit nog een betere hoofdrol te mogen spelen. Het op feiten gebaseerde The Great Escaper geeft de iconische Brit dan ook alle gelegenheid om de kijker te charmeren, in de rol van een 90-jarige oorlogsveteraan die besluit om uit zijn verzorgingstehuis te 'ontsnappen' om in Frankrijk de 70-jarige herdenking van D-Day bij te kunnen wonen, waarna hij tijdens zijn reis uitgroeit tot een media-sensatie. Een andere erg mooie rol is weggelegd voor Glenda Jackson (Elizabeth Is Missing), als zijn grote liefde die hem op weg helpt en dan vanuit het tehuis met weemoed terugblikt op hun relatie. Het zou ook haar laatste rol zijn: ze overleed in juni 2023.

Scream VI (2023)

Acteurs: Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown

Regie: Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett

Bijna tien jaar na de dood van geestelijk vader Wes Craven is de Scream-franchise nog altijd springlevend. Scream VI verplaatst de actie voor het eerst sinds Scream 3, dat zich afspeelde in Los Angeles, naar buiten Woodsborough. Halfzusjes Sam (Melissa Barrera uit Keep Breathing) en Tara (Jenna Ortega uit Wednesday) zijn na de meest recente slachtpartij verhuisd naar New York, waar ze echter toch weer lastig worden gevallen door een Ghostface. De trouwe kijkers weten inmiddels wat ze kunnen verwachten, maar regisseurs-duo Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett slaagt erin om af en toe toch nog te verrassen met een brute kill, aardige plottwist of geestige invalshoek. Scream VI is het eerste deel zonder leading lady Neve Campbell als Sidney, maar de actrice zal straks terugkeren voor deel zeven. Die film markeert de eerste regieklus van Kevin Williamson (schrijver van het eerste, tweede en vierde deel) sinds Teaching Mrs. Tingle (1999).

The Flash (2023)

Acteurs: Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle

Regie: Andy Muschietti

