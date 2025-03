MobLand: nieuwe misdaadserie met Tom Hardy, Pierce Brosnan en Helen Mirren

De Amerikaanse vod-dienst Paramount+ onthulde vandaag de eerste beelden van MobLand, dat in Nederland later dit jaar te zien zal zijn bij SkyShowtime. De dramaserie volgt twee rivaliserende misdaadfamilies in Londen, waarvan de ondernemingen zich uitstrekken tot in alle uithoeken van de wereld. Tom Hardy (Havoc) speelt Harry Da Souza, die als fixer werkt voor de Harrigan-familie. Pierce Brosnan (Fast Charlie) geeft gestalte aan patriarch Conrad Harrigan en Helen Mirren (1923) is te zien als zijn vrouw Maeve. De serie werd bedacht en geschreven door Ronan Bennett (The Day of the Jackal) en Guy Ritchie (The Gentlemen) regisseerde enkele afleveringen. MobLand is vanaf 30 maart te zien bij Paramount+, maar de premièredatum bij SkyShowtime is nog niet bekend.