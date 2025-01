Ludwig: detectiveserie met David Mitchell op televisie te zien bij Canvas

De komische detectiveserie Ludwig gaat binnenkort van start op de Belgische televisie: vanaf vrijdag 14 februari zie je elke week een dubbele aflevering van de zesdelige reeks bij Canvas. De hoofdrol in Ludwig wordt gespeeld door David Mitchell, bekend van onder meer Peep Show en Would I Lie To You. Hij geeft gestalte aan de einzelgänger John Taylor, die zijn dagen slijt met het oplossen en bedenken van puzzels. Zijn rustige leventje wordt echter volledig overhoop gehaald als zijn identieke tweelingbroer James verdwijnt. James was hoofdinspecteur bij de politie en John neemt met frisse tegenzin zijn identiteit over in de hoop hem op te kunnen sporen, waarna hij ook al snel verwikkeld raakt in andere politiezaken. De vrouwelijke hoofdrol is voor Anna Maxwell Martin (Until I Kill You), die te zien is als de schoonzus van John.