Holland: trailer voor nieuwe thrillerfilm met Nicole Kidman

Na onder meer Nine Perfect Strangers en Expats is Nicole Kidman (Babygirl, The Perfect Couple) binnenkort opnieuw te zien bij Amazon Prime Video, ditmaal in de nieuwe thrillerfilm Holland, die op donderdag 27 maart bij de streamingdienst verschijnt. Kidman geeft in de film gestalte aan Nancy Vandergroot, een docent en huisvrouw die een ogenschijnlijk perfect leven leidt in het met tulpen gevulde plaatsje Holland in de Amerikaanse staat Michigan, samen met haar echtgenoot Fred (Matthew Macfadyen uit Succession en Stonehouse) en haar zoon Harry (Jude Hill). Ze begint echter te vermoeden dat haar man een geheim bewaart, waarna ze met een bevriende collega (Gael García Bernal) een schokkende ontdekking doet. De film werd geschreven door Andrew Sodroski (Manhunt) en Mimi Cave (Fresh) tekende voor de regie.