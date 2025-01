Nightsleeper S01: onbevredigend en onbedoeld hilarisch

© BBC

Britse thrillerreeks over een politieagent die een gehackte trein tot stilstand moet brengen hangt aan elkaar van potsierlijkheden.

Op het treinstation van Glasgow staat de trein naar Londen op het punt om te vertrekken. Op het spoor is de conducteur getuige van een roofoverval: een man met een capuchon op heeft het gemunt op de tas van een vrouw met een kinderwagen. De conducteur rent erop af, en ook een mysterieuze treinreiziger snelt te hulp. Hij identificeert zich even later als politieagent. Acteur Joe Cole, bekend van Peaky Blinders, geeft gestalte aan Joseph Roag, die ervoor zorgt dat de vrouw haar tas weer terugkrijgt. Hij kan niet voorkomen dat de overvaller na een korte achtervolging de plaats delict ontvlucht.

Met acht minuten vertraging rijdt de trein alsnog richting Londen. Met Roag aan boord. Na luttele minuten ontdekt de conducteur dat er is gesjoemeld met de boordcomputer. Roag kan echter zijn collega’s niet inseinen, want er is geen mobiel bereik. Gelukkig treft hij een man met een satelliettelefoon die op een booreiland werkt. De agent krijgt Abby Aysgarth (Alexandra Roach) aan de lijn: het hoofd van het Nationale Centrum voor Cyberveiligheid. Zij constateert dat de trein is gehackt en dat de inzittenden er zo snel mogelijk bij de eerste halte (Motherwell) uit moeten.

In real time tonen regisseurs Jamie Magnus Stone en John Hayes de achtbaanrit die Nightsleeper is. Uitgesmeerd over zes afleveringen. De serie komt uit de koker van Nick Leather, die in 2022 nog het matige The Control Room schreef. Markant dat hij van de BBC, waar het drama eerder te zien was, weer een grote klus kreeg. En Leather maakt ook min of meer weer dezelfde fouten. Dat begint al met de bovengenoemde openingsscène, waar zeker een geoefende kijker zo doorheen prikt – de overval is een afleiding zodat een handlanger van de overvaller met de boordcomputer kan rommelen.

Wat vooral stoort aan Nightsleeper is de goedgelovigheid die Leather verlangt van de kijker. Zie de satelliettelefoon, zie verderop in de serie andere potsierlijkheden. De afleveringen hangen aan elkaar van tenenkrommende toevalligheden. En dan is er nog de ontknoping, die zich laat omschrijven als onbevredigend en onbedoeld hilarisch. Nightsleeper is net als The Control Room een gemiste kans.