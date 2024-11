Ferry 2: trailer voor nieuwe Undercover-film van Netflix

In het vervolg, dat zich afspeelt na de gebeurtenissen in Undercover, wordt Ferry (Frank Lammers) benaderd door zijn achternichtje Jezebel (Aiko Mila Beemsterboer).

Frank Lammers keert weer terug als Ferry Bouman in de nieuwe film Ferry 2, die vanaf vrijdag 20 december bij Netflix te zien is. In tegenstelling tot de eerste Ferry-film, die diende als prequel, pakt het vervolg de draad weer op na de gebeurtenissen in het derde seizoen van Undercover. Ferry leidt inmiddels een teruggetrokken leven, ver weg van Brabant, wanneer zijn achternichtje Jezebel van Kamp (Aiko Mila Beemsterboer uit Oogappels) hem om hulp vraagt. Daarbij wordt Ferry belast met een zwaar geweten, aangezien hij betrokken was bij de moord op Jezebels vader Jurgen. Ook Huub Smit (New Kids), Tobias Kersloot (Ares), Marouane Meftah (Mocro Maffia), Hamza Othman (Sihame), Jonas Smulders (Zenith), Kendrick Etmon (Rotown) en Charlie-Chan Dagelet (Dirty Lines) zijn te zien. Het script komt van Tibbe van Hoof (Ferry: de serie) en Geerard Van de Walle.