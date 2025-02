Adolescence: datum en trailer voor Britse misdaadserie van Netflix

Stephen Graham is sinds vorige week op Disney+ te zien in A Thousand Blows, maar de Britse acteur duikt binnenkort tevens op in de nieuwe Netflix-serie Adolescence, die vanaf donderdag 13 maart bij de vod-dienst te zien is. Het misdaaddrama draait om de dertienjarige Jamie Miller (Owen Cooper), die plots wordt gearresteerd: hij zou een tienermeisje dat bij hem op school zit vermoord hebben. Graham speelt de vader van Jamie, Ashley Walters (Top Boy) is te zien als de detective die de moord onderzoekt en Erin Doherty (Chloe) geeft gestalte aan de therapeut die psyche van Jamie moet analyseren. De serie werd bedacht en geschreven door Jack Thorne en Graham zelf. Thorne is bekend van de dramaseries The Accident en Best Interests. Eerder schreef hij ook onder meer de film Joy en het deze week te verschijnen Toxic Town voor Netflix.