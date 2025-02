A Thousand Blows S01E01: letterlijk vechten voor je leven Disney+ , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Robert Viglasky / Hulu / Disney+

Twee Jamaicanen beproeven hun geluk in het Dickensiaanse Londen van de negentiende eeuw, in historisch misdaaddrama van Steven Knight (Peaky Blinders).

Het is eind negentiende eeuw. Jamaicanen Hezekiah (Malachi Kirby) en Alec (Francis Lovehall) beproeven hun geluk in het beduimelde Londen van die tijd. De twee zijn op zoek naar werk en onderdak. Ze krijgen vrijwel bij alle hotels 'nee' op het rekest. Alles is vol voor mensen van kleur. Iemand raadt ze aan om verder te zoeken, richting het deel van Londen waar ‘men amper kan ademen, de zon nauwelijks doorkomt en de vogels nooit zingen’. Maar Hezekiah is vastberaden. Zodra hij onderdak heeft, wil hij leeuwentemmer worden in de Londense dierentuin.

Als zijn droom in duigen valt belandt Kirby’s personage als ‘de leeuwentemmer’ in de ring. Tegenover bokser Sugar Goodson (Stephen Graham). Om letterlijk voor zijn leven te vechten, gedwongen door de armoedige situatie waarin hij zich bevindt. Beroepsdievegge Mary Carr (Erin Doherty) ontpopt zich intussen als de persoon die voor de Jamaicanen mogelijk als de redder in nood kan fungeren. Zij leidt een bende die met slimme trucs de zakken van rijke mannen rolt. Scenarist Steven Knight (Peaky Blinders) focust zich in die zin weer op de Engelse lage onderklasse.

© Robert Viglasky / Hulu / Disney+

Verbeeldingen van Dickensiaans Engeland zijn in zwang. Grappig genoeg lijkt A Thousand Blows ook op Warrior: het televisiedrama over Chinezen die in de negentiende eeuw in San Francisco belanden. Groot verschil is dat in die Amerikaanse reeks de boodschap 'van vodden tot rijkdom' er niet zo dik bovenop ligt. Niettemin is het fijn om te constateren dat er in de eerste aflevering van Knights nieuwe wapenfeit niet per se erg veel gebeurt. Knight neemt alle tijd om de kijker kennis te laten maken met de verhaalwereld. En het hardvochtige Londen spreekt zonder twijfel tot de verbeelding.