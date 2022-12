Jaaroverzicht | Top 10: dit zijn de meest bekeken Kassa-onderwerpen van 2022 Vandaag • leestijd 3 minuten • 67 keer bekeken • bewaren

Wat trok dit jaar de meeste aandacht bij de Kassa-kijker? Traditiegetrouw blikken we in december terug op Kassa's meest bekeken fragmenten. We zetten de top 10 van 2022 voor je op een rij. Met onder meer aandacht voor: de spaartaks, NFT’s, zonnepanelen, malafide online verkopers en de lekkerste vegetarische bitterbal!

1 - Krijgt iedereen te veel betaalde spaartaks terug?

Eind 2021 kwam er goed nieuws voor 60.000 spaarders. De Hoge Raad concludeerde namelijk dat zij te veel belasting aan de fiscus betaalden over de jaren 2017 en 2018. Betekent dit het eind van de spaartaks en krijgt iedereen nu zijn te veel betaalde spaartaks terug?

2 - NFT's: alles wat je moet weten

Fysieke kunst, zoals een schilderij van Rembrandt of beeldhouwwerk van Rodin, kan veel geld waard zijn mede doordat het origineel te onderscheiden is van een replica. Maar hoe zit het met creatieve werken die online staan en dus door iedereen gekopieerd, gedownload en gedeeld kunnen worden? Met zogeheten 'non-fungible tokens' (NFT’s) krijgen ook dit soort werken financiële waarde.

3 - Hoeveel nut hebben pre-workout poeders?

Een schepje pre-workout poeder in je drinken voordat je je in de sportschool in het zweet gaat werken, veel fitnessliefhebbers doen het graag. Het zou dé manier zijn om snel extra energie te krijgen en betere sportprestaties te leveren. De pre-workout poeders zijn er in alle soorten en maten en als je de afbeeldingen op sommige verpakkingen moeten geloven verander je in een hypersportieve versie van jezelf. Wat zit er eigenlijk in de poeders? En heb je er echt iets aan?

4 - Teruglevertarief zonnepanelen fors verlaagd

In de afgelopen jaren hebben veel mensen geïnvesteerd in zonnepanelen op hun dak. Daarmee kun je nu met de oplopende energieprijzen de kosten nog een beetje in bedwang houden. De laatste maanden hebben veel energieleveranciers hun teruglevertarief verlaagd. Dat is het tarief dat mensen met zonnepanelen terugkrijgen als ze meer stroom aan het elektriciteitsnet leveren dan dat ze gebruiken.

5 - Pas op voor malafide online verkopers

De Belbus krijgt dagelijks meldingen binnen van mogelijke gevallen van oplichting. Je ziet online een aantrekkelijk geprijsd artikel, koopt het en vervolgens blijft het stil... Je krijgt niks binnen. Gijs van der Linden van het Meldpunt Internetoplichting heeft een belangrijke tip: als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo.

6 - Verbod op neprecensies komt eraan

Als consument kun je op allerlei manieren ten prooi vallen aan misleiding. Ciana Mayam laat zich 'verleiden' door de trucs van neuro-marketeer Tim Zuidgeest.

7 - Gemeente niet verzekerd voor schade aan hulpmiddelen

Als je een beperking hebt en je hebt een rolstoel nodig, dan kun je daarvoor naar de gemeente die je deze in bruikleen geeft. Maar wat als je daar een ongeluk mee krijgt? Dan kan het zomaar zijn dat je een rekening van duizenden euro's krijgt voor reparatie van het hulpmiddel.

8 - Zonnepanelen liggen werkloos op het dak

Nederland moet van het gas af. Door de stijgende gasprijzen en subsidiemogelijkheden voor duurzame energie is het heel aantrekkelijk om nog voor de zomer over te stappen op zonnepanelen. Maar helaas gooit netbeheerder Liander soms roet in het eten. Consumenten die hun huis willen verduurzamen krijgen te horen dat ze nog maanden moeten wachten voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van de bestaande aansluiting.

9 - Wanneer krijg je wel of niet je geld terug?

Over het terugsturen of -brengen van een product komen vaak vragen binnen bij de Belbus. Hoe zit het als je iets koopt in de (fysieke) winkel of online... Heb je dan het recht om te ruilen? Jurist Charlotte Meindersma weet het antwoord.

10 - Test: wat is de lekkerste vegetarische bitterbal?