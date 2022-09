Teruglevertarief zonnepanelen fors verlaagd Vandaag • leestijd 1 minuten • 523 keer bekeken • bewaren

In de afgelopen jaren hebben veel mensen geïnvesteerd in zonnepanelen op hun dak. Daarmee kun je nu met de oplopende energieprijzen de kosten nog een beetje in bedwang houden. De laatste maanden hebben veel energieleveranciers hun teruglevertarief verlaagd. Dat is het tarief dat mensen met zonnepanelen terugkrijgen als ze meer stroom aan het electriciteitsnet leveren dan dat ze gebruiken.

De energieleveranciers berekenen jaarlijks hoeveel energie je gebruikt en hoeveel je teruglevert: dat heet salderen. Energieleveranciers Budget Energie en NLE zijn overgestapt van jaarlijks naar maandelijks salderen. De energie die je dan in de zomer teveel opwekt, kun je dan voor het verlaagde tarief verkopen aan de leverancier, en in de winter moet je dan energie kopen voor het volle pond.

Honderden euro's per jaar

Dit kan voor klanten van Budget Energie en NLE honderden euro’s per jaar schelen. Of dit wel is toegestaan is nog maar de vraag. De leveranciers kijken naar minister Jetten en wachten op zijn antwoord op kamervragen hierover. Zo ook Dirk Boei, die een aantal jaar geleden zonnepanelen op zijn dak heeft laten installeren. Zijn vergoeding bij Budgetenergie bedraagt 0,23 euro per kilowatt, terwijl de kostprijs zeker 0,60 cent per kilowatt is.