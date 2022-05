Test: wat is de lekkerste vegetarische bitterbal?

De bitterbal, een typisch Hollandse borrelhap. En er is goed nieuws voor de vegetariërs onder ons: in de supermarkt zijn nu ook vele soorten vegetarische bitterballen te vinden. Maar wat is nou de lekkerste?

Kassa test zes merken vegetarische bitterballen die in de supermarkt te koop zijn. Vanwege de groeiende populariteit zijn alle bitterballen bedoeld voor in de oven en airfryer: in de frituur kunnen ze niet. We bereiden de vegetarische ballen in zes identieke airfryers, en volgen strikt de instructies op de verpakking op.