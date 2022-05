Zonnepanelen liggen werkloos op het dak

Piet moenen

4 mei 2022 - 6:15

Als voor het aansluiten al een chip nodig is die niet te krijgen is (wat waarschijnlijk in de "slimme meter" zit die vervangen moet worden) Er is nu al een grondstoffen tekort. Hoe gaat dat als iedereen aan de thuisbatterij moet? 10 miljoen huizen al in Nederland. En wereldwijd? De zonne en windmolenparken zijn in handen van o.a. de leveranciers van deze batterijen. Die krijgen voorrang bij het terugleveren van energie aan het net. Dubbel winst voor deze organisaties. Wedden dat ze vuisten dik in de netbeheerders zitten?