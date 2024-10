Pijnlijk, zelfs de PVV neemt falende Faber niet meer serieus Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 574 keer bekeken • bewaren

De ondemocratische PVV heeft nooit iets aan talentontwikkeling gedaan, en dat wreekt zich nu de partij meeregeert. Keer op keer laten de bewindslieden van de rechts-radicale partij blijken dat ze van toeten noch blazen weten. Is het niet Fleur Agema die premier Dick Schoof tijdens zijn eerste grote debat ondermijnt, dan is het wel Reinette Klever die verzint dat ze met de Oegandese minister van Buitenlandse Zaken over asielopvang heeft gesproken.

Marjolein Faber spant echter de kroon. Om de haverklap verslikt de minister van Vreemdelingenhaat zich in haar eigen uitspraken. Zo maakte ze eind vorige maand na afloop van een overleg met provincies en gemeenten bekend dat de provincies bij toerbeurt asielzoekers moeten gaan opvangen. Haar gesprekspartners hadden haar daar tijdens het overleg echter helemaal niet over gehoord.

Begin deze maand lanceerde ze een nieuw plan: ze wilde vluchtelingen gaan wegjagen door bij asielzoekerscentra bordjes te plaatsen met de tekst ‘Hier wordt gewerkt aan uw terugkeer’. Het idee had ze naar eigen zeggen opgedaan in Denemarken, maar daar blijken die bordjes niet te bestaan. “Het bestaat alleen in haar hoofd”, tekende RTL Nieuws op in de omgeving van Faber.

Deze week sloeg de bewindsvrouw, die pas als minister werd gevraagd toen Gidi Markuszower door de veiligheidsdiensten te gevaarlijk werd bevonden, opnieuw een flater. Ze vertelde dat ze de dragende motivering voor de asielcrisiswet af had, maar dat bleek opnieuw een verzinsel.

Bij de gesprekken over hoe het verder moet met het asielbeleid is Faber inmiddels op een zijspoor gezet, meldt NRC. “Faber zelf speelt daar geen rol in. Zij onderhandelt niet mee. Ook in haar eigen partij lijkt ze nauwelijks nog serieus genomen te worden.”