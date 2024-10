Faber wil asielzoekers gaan wegjagen met 'niet welkom'-borden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 507 keer bekeken • bewaren

Minister Faber (PVV) heeft uit haar extreemrechtse gedachtengoed een 'nieuw' idee tevoorschijn gehaald. En het is weer volkomen bizar. Bij asielzoekerscentra wil ze borden gaan plaatsen dat asielzoekers niet welkom zijn. Dat meldt RTL Nieuws. Op de borden zou de tekst moeten staan 'Hier wordt gewerkt aan uw terugkeer'.

Faber deed dit idee op toen ze in Denemarken een detentiecentrum bezocht voor asielzoekers die worden uitgezet. Ze dacht daar een bord gezien te hebben met zo’n soort tekst. Maar dat bord bestond niet, bleek toen ambtenaren dit nabelden. "Het bestaat alleen in haar hoofd", is in haar omgeving te horen.

Het is onduidelijk of Faber echt denkt dat een dergelijk bord asielzoekers zal afschrikken of dat het alleen bedoeld is om haar PVV-aanhang te bevredigen en meer haat te zaaien in de samenleving. De laatste keer dat er in Nederland borden werden geplaatst met de mededeling dat bevolkingsgroepen niet welkom waren was in 1940-1945.

In welke taal de tekst op de borden moet verschijnen is nog onduidelijk. De minister heeft recent een reisje gemaakt naar Denemarken. Ook is ze al in Polen geweest. Faber was in Denemarken vooral geïnteresseerd in de deportatiemethoden die ze daar ontwikkeld zouden hebben.