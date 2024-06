Gevaarlijke extremist Gidi Markuszower toch geen minister

“Markuszower kwam niet door het veiligheidsonderzoek voor nieuwe bewindspersonen. (…) Volgens bronnen is PVV-leider Wilders persoonlijk geïnformeerd over de bezwaren tegen Markuszower. Vervolgens heeft Wilders besloten dat de benoeming niet door kon gaan.”

Markuszower was zelfs naar PVV-maatstaven zeer omstreden. Hij werd in 2008 opgepakt omdat hij illegaal een wapen bij zich had en de AIVD meende dat hij een ‘integriteitsrisico’ vormde vanwege zijn banden met de Israëlische veiligheidsdienst de Mossad. In betogen in de Tweede Kamer liet Markuszower zich geregeld gaan. Zo pleitte hij voor tribunalen voor politieke tegenstanders.