Falende Faber slaat nieuwe flater, stort Den Haag in chaos • Vandaag • leestijd 3 minuten • 565 keer bekeken • bewaren

Minister Marjolein Faber, die door Geert Wilders op de voor de PVV belangrijkste post van Asiel is gezet, blijft er een potje van maken. Dinsdagmiddag ging ze in de Tweede Kamer volledig af. Ze beweerde daar dat ze eindelijk haar veelbesproken 'dragende motivering' af heeft op basis waarvan een noodwet in werking gesteld kan worden die het parlement buitenspel zet. Dat uitschakelen van het parlement is een belangrijke eis van Wilders die anders te weinig zetels heeft om zijn omstreden beleid door te drukken.

"Hij is af, hij ligt er,” liet Faber weten. Ze zei dat de fracties van PVV, VVD, BBB en NSC ‘in onderhandeling’ zijn over welk soort wettelijke route er nu gekozen wordt voor het nemen van asielmaatregelen. Maar opvallend genoeg weet VVD-leider Dilan Yesilgöz niets van onderhandelingen, zei ze zojuist. En ook BBB en NSC zeggen nergens vanaf te weten.

Yesilgöz, zelf toch ook niet vies van een leugen, was uiterst verbaasd over de beweringen van Faber: "Er wordt onderhandeld zegt u? Nou, niet met mij."

De bewindsvrouw die het ene na het andere buitenlandse reisje maakt, terwijl de PVV ondertussen volhoudt dat Nederland in een crisis verkeert, heeft al maanden de tijd gehad om een juridische onderbouwing te schrijven maar nog steeds niets geleverd. Het kabinet is nu al meer dan 100 dagen in functie en de verkiezingen zijn al bijna een jaar geleden gehouden. Tijd zat kortom om dat werkstuk te produceren maar Faber slaagt er maar steeds niet in. Een mogelijke, of nee waarschijnlijke, verklaring is dat wat Faber wil volgens de wet helemaal niet kan. In een goed functionerende democratie kan de regering niet zo maar een noodtoestand uitroepen om wat eigen wensen door te drukken.

Tekenend is dat BBB-leider Caroline van der Plas ook al maanden geen idee heeft wat Faber precies wil, zo maakte ze duidelijk bij talkshow Humberto. Er is nog steeds geen stuk papier waarop dat staat vermeld, ondanks dat de coalitiepartijen hier volgens eigen zeggen al talloze gesprekken over hebben gevoerd. Ook maandag is er weer gesproken.

Premier Dick Schoof heeft maandag gesprekken gevoerd met PVV-leider Geert Wilders en Nicolien van Vroonhoven, interim-fractievoorzitter van NSC. Het ging over het asielbeleid van het kabinet, waar de afgelopen tijd frictie over is ontstaan binnen de coalitie en de Tweede en Eerste Kamer. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was er sprake van een „prettige en constructieve sfeer” waarbij diverse opties rond de aanpak van het asielbeleid aan bod zijn gekomen. De komende tijd worden gesprekken met de leiders van de PVV en NSC, en de andere twee coalitiepartners BBB en VVD, voortgezet. Over de vorm van die gesprekken is verder niets bekendgemaakt.

Faber die verantwoordelijk is voor het beleid waar de onderhandelingen over gaan is zelf niet bij die gesprekken aanwezig, verklaarde ze in de Kamer.

Update 15:10

Falende Faber heeft nu verklaard dat de motivering toch niet af is en dus ook niet bij de coalitiepartijen ligt.

Wilders heeft verklaard ook geen document te hebben ontvangen van zijn minister.