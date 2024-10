Oegandese minister: Heb helemaal niet met Reinette Klever (PVV) gesproken over asielopvang

De Oegandese minister van Buitenlandse Zaken, Jeje Odongo, zegt helemaal niet met welke Nederlandse bewindspersoon dan ook te hebben gesproken over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat deed hij in het NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland (VPRO). PVV-minister Klever was de afgelopen dagen op bezoek in Oeganda en opperde na afloop het plan om asielzoekers naar Oeganda te sturen.

Uit navraag door Bureau Buitenland blijkt nu echter dat het voorstel überhaupt nooit is besproken met Oeganda. Minister Odongo zegt in de uitzending: 'We hebben alleen gesproken over Nederlandse steun aan vluchtelingen die al in Oeganda zijn.' Mócht Nederland wel tegen Oeganda over terugkeer-hubs beginnen 'dan ga ik met mijn team het voorstel bekijken en kom terug met een antwoord', zegt Odongo. Op de vraag of hij van Nederland geld zou krijgen voor de Oegandese diensten reageert Odongo geïrriteerd en herhaalt: 'Ik zei je toch, daar hebben we helemaal niet over gesproken.'