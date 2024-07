Vicepremier Fleur Agema rijdt Schoof tijdens debat in de wielen met rancuneuze tweet Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1524 keer bekeken • bewaren

PVV-Kamerleden zijn jarenlang gewend geweest om met de buitenwereld te communiceren via Twitter. Dat levert problemen op nu enkele Kamerleden zijn doorgeschoven naar het kabinet. Zo moest het Kamerdebat over de regeringsverklaring donderdagmiddag worden geschorst nadat Rob Jetten opheldering had geplaatst over een bericht op X van vicepremier Fleur Agema.

Met de tweet ondergroef Agema een eerder betoog van premier Dick Schoof. Terwijl de minister-president verklaarde dat het hem niet uitmaakt of iemand een hoofddoek draagt, suggereerde Agema opnieuw dat zij opnieuw dat zij er wel degelijk moeite mee heeft. Een dergelijk publiek gedeeld meningsverschil is in strijd met de eenheid van het kabinetsbeleid.

De vicepremier verpakte haar boodschap in een sneer aan het adres van Femke Halsema. De Amsterdamse burgemeester deelde via haar Instagram-account de video van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Esmah Lahlah die donderdagochtend in de Kamer het recht verdedigde van vrouwen om zich te kleden zoals ze willen. Dat vond Agema blijkbaar hypocriet.

Agema, die zich donderdag herhaaldelijk op irritante wijze met de antwoorden van Schoof bemoeit, vond het zelf niet nodig om het debat te schorsen (“Dat hoeft niet, wan we zijn duidelijk geweest”). De premier was zo verstandig om haar advies in de wind te slaan.

De schorsing zou aanvankelijk twee minuten duren, maar dat werd aanmerkelijk langer. Schoof was bij terugkeer in de Kamer duidelijk not amused. “Tijdens een debat gaan bewindslieden niet twitteren. Daar is mevrouw Adema het nu ook mee eens”, zei de premier die de namen van de ministers nog niet allemaal kent.