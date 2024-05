The Sixth Commandment: Britse true-crime-serie in juni te zien bij de NPO

Het vierdelige misdaaddrama The Sixth Commandment is volgende maand te zien bij de NPO: op zaterdag 1 juni debuteren de eerste twee afleveringen en zaterdag 8 juni volgen de laatste twee afleveringen. De op feiten gebaseerde serie draait om de (nasleep van de) moord op de 69-jarige docent Peter Farquhar (Timothy Spall) in 2015, gepleegd door de 28-jarige student en kerkmeester Ben Field (Éanna Hardwicke). Daarbij zien we onder andere hoe Farquhar en diens eveneens zeer religieuze buurvrouw Ann Moore-Martin (Anne Reid) op slinkse wijze door Field gemanipuleerd werden. Bijrollen zijn er voor onder meer Annabel Scholey, Sheila Hancock en Ben Bailey Smith. Het script voor de serie werd geschreven door Sarah Phelps, die vooral bekend is haar Agatha Christie-verfilmingen voor de BBC (zoals Ordeal by Innocence en The Pale Horse) en het scenario voor het ook op feiten gebaseerde A Very British Scandal op papier zette. De vier afleveringen werden geregisseerd door Saul Dibb (The Salisbury Poisonings).