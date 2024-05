Bad Standing: nieuwe misdaadserie met Gijs Naber en Elise Schaap aangekondigd

Amazon Prime Video kondigde vandaag verschillende nieuwe Nederlandse producties aan, waaronder de nieuwe misdaadserie Bad Standing. Het drama is afkomstig van de makers van Penoza en Het Gouden Uur en de hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Naber (Judas) en Elise Schaap (Ferry). Bad Standing volgt Suga, de leider van een beruchte motorbende die nadat hij wordt vrijgelaten uit de gevangenis moet dealen met complexe familierelaties, zijn criminele verplichtingen en andere verantwoordelijkheden. De regie is in handen van Diederik van Rooijen (Anoniem) en Michiel van Jaarsveld (Penoza). Verder kondigde Prime Video nog onder meer hun allereerste serie van showrunner Achmed Akkabi (Mocro Maffia) aan. Het gaat om het komische Nordin, dat draait om de zoon van een Nederlands-Marokkaanse familie met een succesvol bedrijf, die wordt gedwongen om levenslessen te leren in een ander milieu dan hij gewend is.