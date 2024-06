A Good Girl’s Guide to Murder: eerste blik op mysterie-serie van de BBC en Netflix

De BBC onthulde een eerste blik op het moordmysterie A Good Girl's Guide to Murder. De zesdelige reeks is vanaf maandag 1 juli te zien op BBC Three en verschijnt later dit jaar ook op Netflix, dat co-producent is. De hoofdrol in de reeks is voor Emma Myers, die Netflix-kijkers wellicht kennen als de weerwolf-kamergenoot van Wednesday Addams in de serie Wednesday. In A Good Girl's Guide to Murder geeft ze gestalte aan amateur-detective Pip Fitz-Amobi, die zo haar twijfels heeft bij een moord en zelfdoding die vijf jaar eerder plaatsvond. Iedereen was er toen van overtuigd dat de populaire scholier Andie Bell om het leven was gebracht door haar vriend Sal Singh, die daarna zichzelf van het leven beroofde, maar zij vermoedt dat de werkelijke moordenaar nog steeds vrij rondloopt. Anna Maxwell Martin (A Spy Among Friends) en Gary Beadle (Small Axe) zijn te zien in bijrollen. A Good Girl's Guide to Murder is een adaptatie van het gelijknamige boek van Holly Jackson, dat door Poppy Cogan (Chloe, Red Rose) voor televisie werd bewerkt.