De laatste gebeurtenissen in het PFAS-dossier 27-10-2023 • leestijd 3 minuten • 226 keer bekeken • bewaren

In dit artikel praten we je bij over de laatste gebeurtenissen in het PFAS-dossier. Het kabinet besloot 25 oktober dat onderzocht moet worden wat de gezondheidseffecten zijn van de PFAS-uitstoot van chemiebedrijf Chemours (voorheen Dupont) in Dordrecht. Ook gaat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat bekijken of Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (zoals nieuwe PFAS) sneller beoordeeld kunnen worden zodat strengere maatregelen mogelijk zijn.

In de Tweede Kamer werd de afgelopen tijd flink gedebatteerd over de risico’s van de uitstoot van chemische bedrijven zoals Chemours. “En eindelijk worden er stappen gezet. Zover was het niet gekomen als niet zoveel mensen in actie waren gekomen. Actievoeren loont,” stelt Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP).

Gezondheidsonderzoek

De regering zal het RIVM vragen om in kaart te brengen hoe een gezondheidsonderzoek er uit kan zien en welke vragen moeten worden beantwoord. Tweede Kamerleden drongen aan op zo’n onderzoek. De Kamer wil ook dat de GGD wordt gevraagd om te ondersteunen bij gezondheidsvragen van omwonenden van Chemours.



Staatssecretaris Heijnen gaat het RIVM daarnaast vragen om een inhoudelijke onderbouwing voor strengere emissienormen voor sommige Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (PZZS). De Tweede Kamer drong erop aan om beter te kijken naar PZZS (zoals nieuwe PFAS), waarvan kan worden aangenomen dat ze schadelijk zijn.

De Tweede Kamer wil ook dat de regering onderzoekt of en hoe het mogelijk is om de PFAS-productie bij Chemours in Dordrecht uiterlijk in 2025 te stoppen. De Kamer vraagt de regering daarnaast om te kijken naar aanscherping of eventueel intrekken van de watervergunning van Chemours. Tweede Kamerlid Jesse Klaver (Groenlinks-Pvda) wijst er op dat de ‘maatschappelijke functie’ van water niet meer kan worden vervuld door het negatieve zwemadvies voor een recreatieplas bij de fabriek, het advies om niet uit omliggende moestuinen te eten, het advies om geen gevangen vis te eten en het risico dat PFAS-stoffen naar de drinkwatervoorziening zakken.

Ernstige vervuiling

De ophef over vervuiling met giftige PFAS-chemicaliën rond Chemours ontstond na twee uitzendingen van Zembla. In ‘De PFAS-doofpot’ blijkt dat het chemiebedrijf al decennia wist dat giftige en kankerverwekkende PFAS in het milieu kon komen en dat ze het grondwater onder de fabriek in Dordrecht en de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden PFAS. In De PFAS-verspreiding bleek vervolgens dat plassen en sloten in de omgeving van Chemours zwaar vervuild zijn met giftige PFAS-chemicaliën.

Deze ‘forever chemicals’, verwerkt in bijvoorbeeld cosmetica en anti-aanbaklagen van pannen, worden onder meer in verband gebracht met kanker, nierbeschadiging en hartaandoeningen en zorgen voor een verminderde werking van het immuunsysteem. PFAS zijn niet of nauwelijks afbreekbaar in het milieu en zitten inmiddels in het bloed van bijna alle mensen.

Strafrechtelijk onderzoek



In Zuid-Holland organiseerde het provinciebestuur na de uitzendingen van Zembla twee hoorzittingen, waarin onder andere omwonenden aan het woord kwamen over hun zorgen over de vervuilde leefomgeving. Ook de directie van Chemours kwam toen aan het woord. Het bedrijf blijft van mening dat altijd zorgvuldig is gehandeld.

Vorige maand bepaalde de rechtbank in Rotterdam de Chemours deels aansprakelijk is voor milieuschade bij gemeenten in de omgeving voor vervuiling door PFAS-uitstoot. Ook start het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar Chemours . Na de Zembla-uitzendingen en de massa-aangifte die advocaat Bénédicte Ficq namens omwonenden heeft ingediend, gaat het OM onderzoeken “of er sprake is van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leidinggevenden van het bedrijf.”