De PFAS-verspreiding

Omwonenden van de Chemoursfabriek in Dordrecht schrokken enorm van de onthullingen in de Zembla-uitzending ‘De PFAS-Doofpot’. Daarin blijkt dat DuPont (nu Chemours) al 30 jaar geleden wist dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende PFAS. De Tweede Kamer eiste een hoorzitting met de huidige directeur van Chemours. Ondertussen zijn omwonenden boos en zitten ze met veel vragen, want hoe ernstig is de situatie? In deze Zembla Extra publiceren we cijfers over de PFAS-vervuiling in de directe omgeving van Chemours, met PFAS-waarden die duizenden keren boven de norm zitten.