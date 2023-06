Ziekteverwekkend zeewier Sargassum spoelt massaal aan op stranden

Sargassum-resten op het strand zijn naast stinkend en zwaar, volgens het nieuwe onderzoek, gevuld met bacteriën van het geslacht Vibrio. "Het is duidelijk dat Vibrio zowel plastic afval als Sargassum goed koloniseert. De Vibrio bacteriën kunnen ook genen dragen die mogelijk ziekteverwekkend zijn," alsdus Linda Amaral-Zettler, mariene bioloog aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en laatste auteur van het onderzoek.

Het team identificeerde een aantal nog niet eerder beschreven Vibrio soorten in water-, plastic- en algenmonsters die belangrijke genen dragen die hun ziekmakende soortgenoten ook hebben. “Dit betekent dat deze bacteriën mogelijk ook de ‘machinerie’ hebben die nodig is om mensen te infecteren en ziektes te veroorzaken”, aldus Amaral-Zettler.

Ongeveer een tiental soorten bacteriën in het geslacht Vibrio veroorzaken vibriose, een ziekte die kan optreden wanneer mensen de bacteriën inslikken of wanneer de microben een open wond infecteren. Als ze worden gegeten, kunnen de bacteriën ernstige diarree, buikkrampen, koorts en overgeven veroorzaken. Wat betreft de wondinfecties kan één soort Vibrio soms zogenaamde vleesetende infecties veroorzaken, wetenschappelijk bekend als necrotiserende fasciitis, waarbij de huid rond de geïnfecteerde wond snel afsterft.

"Ik denk dat niemand op dit moment nog heeft nagedacht over deze microben en hun vermogen om infecties te veroorzaken," zegt Tracy Mincer, eerste auteur en werkzaam aan de Florida Atlantic University. "We willen het publiek bewust maken van deze risico's. We moeten vooral voorzichtig zijn met het oogsten en verwerken van Sargassum biomassa totdat de risico's grondiger zijn onderzocht."