Tel dit weekend de vele soorten wespen!

Bijna iedereen kent wel de limonadewesp. Eigenlijk is dat de verzamelnaam voor de twee meest algemene soorten van Nederland: de Gewone wesp en de Duitse wesp. Deze ‘bijnaam’ heeft te maken met hun voorkeur voor zoetigheid tegen het einde van de zomer. Tot die tijd gaan ze vooral op jacht naar insecten als vliegjes en muggen, die ze voeren aan hun larven. Maar zodra dat niet meer nodig is gaan de limonadewespen op zoek naar suiker.

Limonadewespen die de terrassen en prullenbakken afstruinen op zoek naar zoetigheid. Het is een bekend tafereel zo tegen het einde van de zomer. Maar als je nu goed om je heen kijkt kom je veel meer soorten tegen. Zoals de Franse veldwesp, de Saksische wesp of een urntjeswesp. In Nederland leven zo’n 500 soorten. Tot en met zondag kan iedereen meedoen met tweede Nationale Wespentelling.

© Fotograaf: tsarina

Honderden soorten

De (limonade)wesp heeft een slechte naam, als overlast veroorzaker. Veel mensen zijn ook bang voor wespen. Maar dat is volkomen onterecht, vindt insecten-expert en schrijver Aglaia Bouma. Het zijn volgens haar niet alleen hele nuttige insecten, ze doen in principe niemand kwaad en je kunt er ook van genieten. Bouma vindt dat we wat meer respect mogen hebben voor ‘de wesp’. En daarbij is de ene soort de andere niet. Naast de bekende limonadewesp heb je onder andere graafwespen, sluipwespen, keverdoders, spinnendoders, veldwespen, maar ook de Europese- en sinds kort ook Aziatische hoornaar.

Sluipwesp © Euroblinkie

Hoornaar

De Franse veldwesp is heeft lange pootjes en oranje voelsprieten en leeft in open nesten en in kleine groepjes van ongeveer 10 wespen. De urntjeswesp wordt zo’n 15 mm lang en is te herkennen aan een bol achterlijf. De wesp maakt opvallende urn-vormige nesten, met klei of leem vermengd met zand. Ze duwt haar prooien over het randje van de opening van het nest. De grootste wesp van ons land is de Europese hoornaar. Deze joekel van zo’n 3,5 cm behoort tot de plooivleugelwespen. Het is geen agressieve soort, maar als de hoornaar zich bedreigd voelt kan het dier gaan steken. Onlangs werden in het Belgische Lier verschillende wandelaars aangevallen door een zwerm Europese hoornaars. Een van de mensen kreeg een allergische reactie en moest zelfs gereanimeerd worden.

© Hoornaar. Fotograaf: R.B.rb.rb

Tellen

Tot en met zondag 3 september kan je meedoen met de Nationale Wespentelling. Meer informatie, en ook een telformulier vind je op de website van de Wespenstichting. Zoek een gevarieerd plekje op en ga 30 minuten kijken naar wat je vindt!

Misleiding

Laat je tijdens de telling niet voor de gek houden! Want er zijn zweefvliegen die doen alsof ze een wesp zijn. De zogenaamde fopwespen. Ze hebben geen angel en zijn niet geïnteresseerd in mensen. Maar de vergissing is snel te maken want veel fopwespen zijn zwart met geel gestreept. Maar de verschillen zitten hem in de kleine details: fopwespen hebben kortere voelsprieten en niet vier vleugels, zoals een wesp, maar slechts twee. Het is dus goed opletten tijdens de wespentelling, dat je niet gefopt wordt!

Kommazweefvlieg © JancoGrave