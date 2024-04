Trotse ijsvogel, bever in Zwolle en parende padden

Een mannelijke ijsvogel die zich trots uitstrekt, parende padden en een bever in Zwolle. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de water special van Vroege Vogels TV. De winnende video van deze week is trotse ijsvogel van Carlos Groothaert! Het vrouwtje heeft net zelf een visje gevangen, maar een tweede visje van het mannetje slaat ze niet af. Nadat hij het visje aan het vrouwtje heeft gegeven, rekt hij zich trots helemaal uit. Zo wil hij haar laten zien hoe groot en mooi hij is en bewijzen dat hij geschikt is als partner.