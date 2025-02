Strandopruimers rapen elke week afval in de Kwade Hoek + filmpje

In De Kwade Hoek, een prachtig gebied op Goeree-Overflakke aan de Noordzee kust, spoelt jaarlijks rond de 5000 kilo afval aan. Van visnetten tot luiers, van dopjes tot plastic bekertjes. "Visnetten vinden we het meest, die draadjes die komen terecht in het wier en daar moet je ze dan uittrekken", legt Elly uit. "We zien dan ook veel stukjes van plastic bekertjes. Heel droevig.

Vrijwilliger Laura Huiijsmans rijdt wekelijks 40 kilometer om te gaan rapen in de Kwade Hoek. "Ik vind het heel belangrijk, dat we iets terug doen voor de natuur. Want die geeft ons heel veel". Enige tijd geleden stuurde zij een filmpje naar Vroege Vogels van een van haar opruimacties. Een heel schokkend filmpje van twee jan-van-genten die slachtoffer zijn geworden van een stuk visdraad. De vogels zaten aan elkaar vast met de draad en zo samen gestorven. "Dat was wel echt het meest schrijnende wat ik ooit gezien heb op het strand", vertelt Geert. "Het maakt heel inzichtelijk wat voor problemen dat afval veroorzaakt. Het is echt een probleem dat wereldwijd moet worden aangepakt."