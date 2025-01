Jan-van-genten verstrikt in een stukje touw

In het filmpje zien we Geert Faasse, IVN-natuurgids en betrokken bij de organisatie Het Groene Strand Goeree-Overflakkee. Deze organisatie zet zich in voor het behoud en de schoonmaak van het kustgebied door regelmatig opruimacties te organiseren. Het filmpje laat zien hoe de groep structureel bijdraagt aan het reduceren van afval langs de stranden. Volgens Geert vinden de opruimacties gemiddeld twee tot drie keer per week plaats. Een van de trouwe deelnemers is Laura, een actieve vrijwilliger die regelmatig aansluit.