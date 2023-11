Spectaculaire vondst: miljoenpoot veel ouder dan dino's ontdekt in Nederland

“De koning te rijk” voelde Geert Willemen zich toen hij in 2011 een klein gefossiliseerd diertje vond. Het bleek een miljoenpoot van 310 miljoen jaar oud, bijna vijf keer ouder dan de dinosauriërs T-rex en Triceratops. Het diertje is recent wetenschappelijk beschreven en wordt tentoongesteld in het Oertijdmuseum in Boxtel.