Meer schadelijke sleepnetvisserij in Nederland

Uit onderzoek van de Marine Conservation Society blijkt nu dat er tussen 2015 en 2023 in totaal zo'n 2,1 miljoen uur is gevist in Nederlandse Natura 2000-gebieden, waaronder de Waddenzee en Noordzeekustzone. Zweden, Denemarken, Duitsland, Ierland, Portugal en Spanje komen samen in die tijd tot zo'n 2,2 miljoen uur bodemberoerende visserij in dergelijke beschermde natuurgebieden.