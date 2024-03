Marter en vos in gevecht

Deze marter had midden in de nacht zin in een snackje. Op de camerabeelden van Frans van Schooten is te zien hoe hij op een vogelvoederhuisje in de tuin kruipt. Aan de dikte van de staart te zien, is het waarschijnlijk een boommarter. Hij kan niet lang genieten van het tussendoortje want enkele seconden later komt een vos hem lastigvallen.