Grevelingenmeer kleurt minder rozerood dan vorig jaar

Wierenkenners wisten niet direct om welke soort het ging. Na onder andere DNA-onderzoek bleek het om Radicilingua mediterranea te gaan. Een voor Nederland nieuwe soort die voor die tijd alleen van een paar plekken in de Middelandse zee bekend was. Vermoedelijk is het wier met transport van schelpdieren hier terecht gekomen.

Omdat de soort zo massaal aanwezig was, werd gevreesd dat hij andere soorten zou verdringen. Dat lijkt dit jaar mee te vallen. Het teer pomponwier is nog makkelijk te vinden in het Grevelingenmeer, maar bedekt niet meer de volledige bodem. “Dat is iets wat je vaak ziet bij exoten”, aldus Luna: “Op een gegeven moment begint het evenwicht zich te herstellen, nemen ze af en dan hebben andere soorten weer meer kans om te groeien”.