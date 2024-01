Best bekeken filmpjes van 2023

Vanuit een vogelkijkhut in het Drentse natuurreservaat Diependal filmt Hendrik Timmer een meerkoet die kennelijk iets ziet drijven op de plak algen: "Toen zag ik dat er een ringslang met de kop boven water kwam. Wat volgde was een strijd tussen de meerkoeten en de ringslang. De ringslang probeerde over de alg weg te komen, maar de meerkoeten hakten er soms fel op in. De meerkoeten werden eigenlijk steeds feller, omdat de ringslang richting het nest kroop. In een felle ontknoping verdween de ringslang uiteindelijk net voorbij het nest in het riet. Ik had nooit eerder zoiets gezien.”