Beekprik is terug op Landgoed De Utrecht

De beekprik is een soort langwerpige, prehistorische vis die van nature in gezonde beken in Nederland voorkomt. In 2014 is door RAVON, de Provincie en het Waterschap een project uitgevoerd om deze soort te stimuleren. De dieren zijn toen van het beekje de Keersop naar onder andere de Reusel (Landgoed De Utrecht) overgezet.

Met Vroege Vogels TV zijn we in 2015 al langsgegaan en zagen we ze in de Keersop. We gingen ook mee om te kijken of we ze een jaar later terug konden vinden in de Reusel, maar toen hebben we helaas niets gevonden.