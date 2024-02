Aangifte om advertenties Scottish Fold-katten op Marktplaats

Sinds 2014 is verboden om te fokken met Schotse vouwoorkatten, ook als er gekruist wordt met een ander ras. De NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming houden hier toezicht op en handhaven waar nodig. House of Animals documenteerde in drie maanden tijd meer dan honderd advertenties waarin Scottish fold-kittens werden aangeboden en deed undercoveronderzoek bij diverse aanbieders. Daaruit zou blijken dat verkopers wel degelijk op de hoogte zijn van het fokverbod. "Het viel op dat de Scottish fold vaak 'toevallig' gedekt was door de Britse korthaar van de buren. Ook werden poezen gedekt door een Scottish fold-kater die op Marktplaats als dekkater werd aangeboden", zegt de organisatie.