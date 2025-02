Yellowjackets S03E01-03: en we gaan nog niet naar huis SkyShowtime , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© SkyShowtime

Kan Yellowjackets overleven zonder dit belangrijke personage?

Het tweede seizoen van Yellowjackets, over een groep vrouwen die in 1996 als scholieren een vliegtuigcrash in de Canadese wildernis overleefden, eindigde dubbel dramatisch. In het verleden (de serie springt heen en weer tussen 1996 en nu) is de blokhut waar het meidenvoetbalteam tijdens de barre winter hun toevlucht zocht compleet uitgebrand. In het heden is net een belangrijk personage overleden.

In het begin van seizoen drie lijken de jonge meiden alweer redelijk van de schrik te zijn bekomen. Ze hebben in de tussentijd tipi’s in elkaar geknutseld en een grote eettafel opgezet. Buiten hupsen konijntjes en waggelen eendjes door het frisgroene gras. Het is lente en de wildernis is de jonge vrouwen, en Travis (Kevin Alves), goedgezind. Je zou bijna vergeten dat ze in de winter Jackie (Ella Purnell, Fallout) en Javi, broer van Travis, hebben opgegeten. Het voelt een beetje als Midsommar, maar dan in die rustige periode, waarin er even niemand geofferd hoeft te worden.

© SkyShowtime

De vrouwen van nu hebben het een stuk zwaarder, na het voortijdige overlijden van Natalie (Juliette Lewis). Vooral Misty (Christina Ricci, Wednesday) zit in een dip. Zij was het immers die per ongeluk de dodelijke injectienaald in Natalies borst plantte. Maar van haar vriendin Shauna (Melanie Lynskey, Togetherness) hoeft ze niet te rekenen op steun of sympathie. Zij heeft haar handen vol aan mede-overlevende en voormalig sekteleider Lottie (Simone Kessell), die zichzelf net uit de psychiatrische opvang heeft ontslagen.

© SkyShowtime

Yellowjackets kende een weergaloos eerste seizoen. Het was gruwelijk, het was mysterieus; een bedwelmende mix van Lost en Lord of the Flies, met een geweldige cast (zowel de oudere als de jongere acteurs) en een fenomenale nineties soundtrack. Maar de duistere betovering is inmiddels wel een beetje uitgewerkt. Het acteerwerk is sterk als vanouds, maar het momentum is weg. De scènes in het heden zouden bijna zelfs saai genoemd kunnen worden, nu Natalie is overleden en de politieagenten die Shauna wilden oppakken voor de moord op haar minnaar (in het eerste seizoen) vakkundig door Misty’s vriend Walter (een onderbenutte Elijah Wood) uit de weg zijn geruimd.

© SkyShowtime

De scènes in het verleden houden iets meer de aandacht vast. Want wat is er gebeurd met coach Ben (Steven Krueger)? Hoe lang blijft de idylle in stand? En wanneer wordt de jonge Shauna (Sophie Nélisse) eindelijk weer iets minder onuitstaanbaar? Gelukkig hebben we de jonge Natalie (Sophie Thatcher, Heretic, Companion) nog.