Waarom iedereen Nicholas Hoult zou moeten kennen Column • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

© Warner Bros. Pictures

De Britse acteur speelde onlangs nog in drie topfilms: Juror Nr. 2, Nosferatu en The Order (vanaf deze week te zien bij Prime Video).

‘Clint’, zo noemt de Britse acteur Nicholas Hoult (1989) de levende legende Clint Eastwood. Hij mag de gunslinger van weleer, die dit jaar 95 jaar oud wordt, bij zijn voornaam noemen. Tijdens een bezoekje aan de Criterion Closet, waarin bekenden uit de filmwereld voor de camera hun favoriete films uit het dvd-aanbod van Criterion kiezen, verwees Hoult terloops even naar zijn samenwerking met Eastwood in het afgelopen jaar verschenen (uitstekende) rechtbankdrama Juror Nr. 2 (te zien bij HBO Max). Overigens niet omdat hij wil koketteren met alle grote namen met wie hij werkt. Daarvoor oogt de acteur simpelweg te bescheiden. Het lijkt erop dat hij liever opgaat in zijn werk.

© Warner Bros. Pictures

Hoult timmert al even aan de weg. Zo was hij in 2002 (als kindacteur) naast Hugh Grant te zien in About a Boy. Ik leerde de acteur kennen dankzij zijn spel als de manische speedfreak Nux in Mad Max: Fury Road (2015). Voor die film sloeg Hoult de handen ineen met cineast George Miller – naast Eastwood nog zo’n grote naam.

Maar terug naar vorig jaar. Hoult was ook te zien in films van Robert Eggers (Nosferatu, draait nog in de bioscopen) en Justin Kurzel (The Order). Je zou kunnen stellen: hij scoorde een hattrick. De drie films tonen de veelzijdigheid van Hoult.

In Juror Nr 2. speelt hij een rechtschapen Amerikaanse man die een grote fout begaat; in Nosferatu is hij een ietwat naïeve makelaar die op de radar komt van een eeuwenoude Transsylvanische vampier; in The Order geeft hij gestalte aan een haatdragende extreemrechtse terrorist die in de jaren tachtig van de vorige eeuw onrust zaait in de Amerikaanse noordwestkust.

© Focus Features

De laatstgenoemde titel verschijnt donderdag 6 februari bij Amazon Prime Video, en was in Nederland niet in de bioscoop te zien. Curieus: de op een waargebeurd verhaal gebaseerde actiethriller, waarin Jude Law Hoults tegenspeler is, als een gedecideerde FBI-agent, werd door sommige Amerikaanse critici vergeleken met Michael Manns Heat (1995) en kreeg goede recensies. Misschien een ietwat overtrokken vergelijking, maar wel begrijpelijk. Heat is een kat-en-muisspel tussen Al Pacino (de agent) en Robert De Niro (de bankrover). In The Order zit Law Hoult op de hielen.

De Australische filmmaker Justin Kurzel, ook bekend van Snowtown (2011) en Nitram (2021), films over seriemoordenaars, heeft een grote interesse in true crime. In The Order voert hij Hoult op als een soort symbool voor extreemrechts toen en nu; als een jongeman bij wie zijn vurigheid zichtbaar is in zijn vastberaden ogen.

© Amazon Prime Video

De film heeft een fatalistisch karakter: Kurzel laat zien dat dit alleen maar mis kan gaan. Hoult verdient lof voor deze bad guy. Zijn spel is bezwerend. Maar zo’n rol kon in het verleden de doodsteek betekenen voor acteurs. Daar maakt Hoult zich geen zorgen over. Zo speelt hij in 2025 nog eens een schurk: Lex Luthor in Superman. Daar hoef je mij evenwel niet voor wakker te maken. Wél voor The One, over een aflevering van een reality-tv-show die ontaardt in chaos, geregisseerd door Jaki Bradley, die eerder al het onderhoudende Treat (2021) maakte.

2024 was het jaar van Nicholas Hoult. Hopelijk wordt 2025 voor hem net zo mooi.