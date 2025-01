Nosferatu: bloedeloze vampier op herhaling

Het Dracula-verhaal is al erg vaak verteld en is ietwat sleets: een jonge vrouw zit vast in een liefdevol maar seksloos huwelijk en wordt verleid door een bloedzuigende hufter die haar orgasme op orgasme bezorgt. Dat is althans de belofte, want het is allemaal wel voorbarig: het is vooral hunkering naar seks, en de daad zelf wordt steeds uitgesteld. Maar aan het eind van Nosferatu komt het er toch van: er is sprake van seks.