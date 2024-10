Virgin River: zesde seizoen komt in december naar Netflix

Het drama over een verpleegster die vanuit het hectische Los Angeles naar een afgelegen dorpje is verhuisd is afkomstig van de auteur van Sullivan's Crossing.

Vandaag werd de premièredatum van het zesde seizoen van Virgin River onthuld door Netflix: de nieuwe afleveringen zullen vanaf donderdag 19 december bij de streamingdienst te zien zijn. Het romantische drama draait om verpleegster Melinda 'Mel' Monroe (Alexandra Breckinridge) die het hectische Los Angeles verruilt voor het op het eerste oog rustige dorpje waar de titel naar verwijst. Het zesde seizoen pakt de draad enkele maanden na de kerstafleveringen weer op en toont de aanloop naar het aanstaande huwelijk tussen Mel en Jack (Martin Henderson). Terwijl het koppel nadenkt over het stichten van een gezin, proberen ze de boerderij van Lilly (Lynda Boyd) om te toveren tot hun droomhuis. Jessica Rothe (Happy Death Day) en Callum Kerr (One Piece) zullen dit seizoen in flashbacks gestalte geven aan de ouders van Mel, die in de jaren zeventig verliefd worden op elkaar. Virgin River is een tv-bewerking van de boeken van Robyn Carr, wiens boeken tevens de basis vormden voor de serie Sullivan's Crossing, die hier te zien is op Net5.