Virgin River: serie door Netflix verlengd met een zevende seizoen

De romantische dramaserie Virgin River is door Netflix verlengd met een zevende seizoen. De zevende reeks zal opnieuw bestaan uit tien afleveringen. Met de verlenging komt Virgin River alvast op gelijke hoogte met Grace & Frankie en Orange is the New Black, die met zeven seizoenen allebei behoren tot de langstlopende Engelstalige Netflix-series. Het zesde seizoen gaat later dit jaar, op donderdag 19 december, bij Netflix in première. Wanneer seizoen zeven zal volgen is nu nog niet bekend. Virgin River is een tv-bewerking van de boekenreeks van Robyn Carr en draait om verpleegster Mel Monroe (Alexandra Breckenridge), die het drukke Los Angeles heeft verruild voor het afgelegen Virgin River, waar ze inmiddels op het punt staat te gaan trouwen met haar grote liefde Jack (Martin Henderson). Het drama is niet de enige serie die gebaseerd werd op boeken van Carr: het ook door haar bedachte Sullivan's Crossing is hier in Nederland te zien op Net5.