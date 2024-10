Virgin River: eerste beelden van het zesde seizoen van Netflix-serie

De eerste teaser voor het zesde seizoen van Virgin River geeft de fans van het romantische drama, naast een terugblik, alvast een kort voorproefje op het aanstaande huwelijk tussen Mel (Alexandra Breckinridge) en Jack (Martin Henderson). Volgens showrunner Patrick Sean Smith smeedt het stel in het zesde seizoen plannen om een gezin te stichten, terwijl ze de boerderij van Lilly (Lynda Boyd) hopen om te toveren tot hun droomhuis. Alles vaste castleden van de serie keren terug voor het nieuwe seizoen, aangevuld met onder meer Jessica Rothe (Happy Death Day) en Callum Kerr (One Piece), die alvast te zien zijn op de bovenstaande foto. Rothe en Kerr geven in flashbacks gestalte aan Sarah en Everett, oftewel de ouders van Mel, die in de jaren zeventig verliefd worden. Netflix werkt ook aan een Virgin River-prequelserie die draait om een jonge Sarah en Everett. Het zesde seizoen van Virgin River is vanaf donderdag 19 december te zien op Netflix.