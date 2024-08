Van der Valk: Britse misdaadserie start in september bij BBC First

Het Britse politiedrama Van der Valk is vanaf zondag 8 september te zien op BBC First. De serie speelt zich af in hartje Amsterdam en volgt de eigenzinnige rechercheur Piet van der Valk (Marc Warren). Maimie McCoy geeft gestalte aan zijn partner Lucienne Hassell en verder bestaat het team nog uit de frisse nieuweling Job Cloovers (Elliot Barnes-Worrell), de knappe, maar niet al te slimme brigadier Brad de Vries (Luke Allen-Gale) en de doorgewinterde patholoog Hendrik Davie (Darrell D'Silva). In elke aflevering staat een nieuwe zaak centraal: in de eerst aflevering belandt het team in de wereld van kunst en politiek terwijl twee mogelijk aan elkaar gelinkte moorden onderzocht worden. Achter de schermen bij het eerste seizoen van Van der Valk waren ook twee Nederlandse regisseurs betrokken: Jean van de Velde (All Stars) en Max Porcelijn (Jackson & Malone). Op de Britse televisie zal later dit jaar het vierde seizoen in première gaan.