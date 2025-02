Unforgotten: zesde seizoen gaat in maart van start bij BBC First

Het zesde seizoen van Unforgotten is vanaf 27 maart elke donderdag te zien bij BBC First. In de nieuwe reeks keren Sinéad Keenan en Sanjeev Bhaskar terug als rechercheurs Jess James en Sunil ‘Sunny’ Khan. Keenan maakte vorig seizoen haar debuut in Unforgotten als vervanger van Nicola Walker, die inmiddels te zien is in het misdaaddrama Annika. Het nieuwe seizoen begint met de vondst van menselijke resten op Whitney Marsh. Jess en Sunny worden meteen naar de plek geroepen en laten hun avondplannen achter zich, tot grote ergernis van Jess’ man (Andrew Lancel). Patholoog Leanne Balcombe (Georgia Mackenzie) komt erachter dat het gaat om nog verse resten, waarna Jess en Sunny vermoeden dat de overige lichaamsdelen nog in de buurt zijn. Gastrollen zijn er dit seizoen voor onder anderen Victoria Hamilton (The Crown), MyAnna Buring (The Responder), Elham Ehsas (Shantaram) en nieuwkomer Maximilian Fairley.