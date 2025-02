Towards Zero: eerste blik op Agatha Christie-verfilming van de BBC

Na Murder Is Easy komt de BBC binnenkort opnieuw met een tv-bewerking van een boek van Agatha Christie. Het driedelige moordmysterie Towards Zero speelt zich af in het Engeland van de jaren dertig. De bekende tennisser Nevile Strange (Oliver Jackson-Cohen) en zijn kersverse echtgenote Kay (Mimi Keene) besluiten tijd door te brengen op het landgoed van Nevile's tante Tressilian (Anjelica Huston). De aanwezigheid van Nevile's ex-vrouw Audrey (Ella Lily Hyland) en een aantal schimmige kennissen en familieleden zorgt voor extra spanning en het duurt dan ook niet lang voordat er een lijk opduikt. Matthew Rhys (The Americans, Perry Mason) speelt de detective die het mysterie probeert te ontrafelen. Towards Zero werd geschreven door Rachel Bennette (World on Fire). Elke aflevering heeft een speelduur van ongeveer zestig minuten.